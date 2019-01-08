Потураєв розповів, як працюватиме російськомовний ТБ-канал на окупованих територіях та у Росію

Такий телеканал має працювати "в першу чергу на окуповані території та за кордон".

"Це має бути співробітництво приватних медіа, держави, Суспільного мовника, а також і так званої "громадянської журналістики", оскільки у нас не буде можливості отримати достовірну інформацію з Криму, з окупованих територій. Ми можемо отримувати достовірну інформацію для тих самих телевізійних новин лише через громадянську журналістику", – сказав радник президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв в ефірі "Радіо Свобода".

"У нас є окремі проєкти, спрямовані на окуповані території, ми їх не маємо втратити. Вони в тому числі і приватні, ATR (кримськотатарський телеканал, який до окупації працював у Сімферополі – ред.) прекрасно мовить на Крим настільки, наскільки може, його теж глушать. Але ми маємо створити хоча б один потужний канал іномовлення, звичайно, з додатковим фокусом на окуповані території", – наголосив радник Зеленського.

Нагадаємо, Офіс президента планує запустити міжнародний російськомовний канал і дещо змінити підхід до Суспільного телебачення.

Такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території Росії.

Читайте також: Луценко поділився враженнями про свою відпустку у Франції