Потураєв розповів, як працюватиме російськомовний ТБ-канал на окупованих територіях та у Росію
"Це має бути співробітництво приватних медіа, держави, Суспільного мовника, а також і так званої "громадянської журналістики", оскільки у нас не буде можливості отримати достовірну інформацію з Криму, з окупованих територій. Ми можемо отримувати достовірну інформацію для тих самих телевізійних новин лише через громадянську журналістику", – сказав радник президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв в ефірі "Радіо Свобода".
"У нас є окремі проєкти, спрямовані на окуповані території, ми їх не маємо втратити. Вони в тому числі і приватні, ATR (кримськотатарський телеканал, який до окупації працював у Сімферополі – ред.) прекрасно мовить на Крим настільки, наскільки може, його теж глушать. Але ми маємо створити хоча б один потужний канал іномовлення, звичайно, з додатковим фокусом на окуповані території", – наголосив радник Зеленського.
Нагадаємо, Офіс президента планує запустити міжнародний російськомовний канал і дещо змінити підхід до Суспільного телебачення.
Такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території Росії.
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