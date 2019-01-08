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Потураєв розповів, як працюватиме російськомовний ТБ-канал на окупованих територіях та у Росію

Російськомовний телеканал для "боротьби за уми", який планує створити українська влада, має бути спільним продуктом багатьох українських медіа
Такий телеканал має працювати "в першу чергу на окуповані території та за кордон".
Потураєв розповів, як працюватиме російськомовний ТБ-канал на окупованих територіях та у Росію Фото: news.eizvestia.com

"Це має бути співробітництво приватних медіа, держави, Суспільного мовника, а також і так званої "громадянської журналістики", оскільки у нас не буде можливості отримати достовірну інформацію з Криму, з окупованих територій. Ми можемо отримувати достовірну інформацію для тих самих телевізійних новин лише через громадянську журналістику", – сказав радник президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв в ефірі "Радіо Свобода". 

"У нас є окремі проєкти, спрямовані на окуповані території, ми їх не маємо втратити. Вони в тому числі і приватні, ATR (кримськотатарський телеканал, який до окупації працював у Сімферополі – ред.) прекрасно мовить на Крим настільки, наскільки може, його теж глушать. Але ми маємо створити хоча б один потужний канал іномовлення, звичайно, з додатковим фокусом на окуповані території", – наголосив радник Зеленського.

Нагадаємо, Офіс президента планує запустити міжнародний російськомовний канал і дещо змінити підхід до Суспільного телебачення.

Такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території Росії.

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