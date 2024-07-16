Решта світу спостерігає за потрясіннями в США зі зростаючою тривогою – WSJ

Замах на Трампа і невдачі Байдена викликають побоювання серед союзників щодо того, чи можуть вони покладатися на США.

Замах на Дональда Трампа, що сталася невдовзі після того, як президент Байден схибив під час нещодавніх президентських дебатів, посилює враження за межами США, що провідна світова наддержава вступає в надзвичайно турбулентний і непередбачуваний період, спонукаючи союзників ставити під сумнів її надійність, а ворогів — зловтішатися.

В іноземних столицях по всьому світу спроба вбивства Трампа і неодноразові промахи Байдена змінили політичний і дипломатичний розрахунок, змусивши багато урядів поспіхом готуватися до другого президентства Трампа як найбільш вірогідного сценарію через зростаюче занепокоєння виборців щодо психічного здоров'я Байдена і ймовірну хвилю симпатій до Трампа після невдалого замаху.

Про це пише The Wall Street Journal.

Для деяких країн замах на Трампа також став нагадуванням не про винятковість чи занепад Америки, а про те, що вона, як і будь-яка інша країна, час від часу страждає від спалахів політичного насильства. Наприклад, у травні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ледь не загинув під час стрілянини.

Можливе повернення Трампа в Білий дім означатиме різні речі для різних країн. Деякі країни, такі як росія та Ізраїль, можуть вітати друге президентство Трампа, принаймні на початковому етапі, в той час, як багато європейських країн, особливо Україна, стурбовані тим, що Трамп менш прихильний до стримування агресивної росії й послабить НАТО. Торговельна політика Трампа, особливо обіцяні тарифи на іноземні товари, викликає занепокоєння Китаю, Мексики та Європи.

Але нещодавні події в США додали занепокоєння, яке виходить за рамки того, хто з кандидатів переможе. Незалежно від того, яка партія прийде до влади, США за останні роки стали набагато більш протекціоністськими й насторожено ставляться до іноземних зв'язків. На думку деяких політологів, розбіжності в американській політиці також обмежують її здатність діяти на світовій арені, починаючи від безпеки й закінчуючи торгівлею.

"Існує глибоке занепокоєння з приводу того, чи зможе Америка продовжувати лідирувати, будувати партнерства та альянси. Навіть за демократичної адміністрації існує так багато обмежень всередині країни через дисфункціональну, поляризовану та партійну політику, що навіть якщо президент має добрі наміри, йому буде важко їх реалізувати", — сказала Леслі Вінджамурі, директор програми США та Америки в Chatham House, аналітичному центрі в Лондоні.

Раніше ми писали, що коментарі Байдена щодо замаху на Трампа були добре продумані, щоб зміцнити його позицію. Але ймовірно, Байден не розуміє, що він тепер на шляху до програшу на виборах. Адже Трамп став візуальним втіленням американської мужності. Крім того, замах на колишнього президента трапився в штаті Пенсильванія, де виборці найбільше вагаються.