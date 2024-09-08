Республіканці закликають Трампа зосередитися на політиці, а не на особистих нападах під час дебатів

Зазначається, що відомі посадовці Республіканської партії США, а також власні радники Трампа - тижнями закликали його зосередитись на критиці політичної діяльності віце-президента США Камали Гарріс.

Другі дебати можуть стати для Дональда Трампа найкращим шансом відновити свої позиції у президентських перегонах. Але деякі республіканці побоюються, що він може проґавити цю можливість.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що відомі посадовці Республіканської партії США, а також власні радники Трампа - тижнями закликали його зосередитись на критиці політичної діяльності віце-президента США Камали Гарріс.

Однак колишній президент США продовжує подавати сигнали, що він не зацікавлений у відмові від особистих нападок. Це, власне, і може призвести до провалу на дебатах.

"Я вважаю, що вона поводитиметься дуже, дуже агресивно, намагатиметься заманити його в пастку, дуже злитися, переходитиме на особистості і намагатиметься принизити його. Я думаю, я сподіваюся, що він поводитиметься як хлопець, який був справжнім президентом... і просто буде спокійним і врівноваженим", - сказав колишній речник Палати представників Ньют Гінгріч.

Для союзників колишнього президента, відомого своєю неординарністю та пихатістю, це надія, яка змушує деяких буквально закликати до вищих сил.

"Я думаю і молюся, що його можна дисциплінувати", - сказала Тріша Маклафлін, одна з кількох республіканських стратегів.

Як пише Politico, Трамп, судячи з усього, не поділяє побоювань союзників щодо утримання від особистих образ. Так, коли нещодавно підкастер Лекс Фрідман наполегливо закликав Трампа говорити про "позитивне бачення майбутнього замість критики іншої сторони", колишній президент, схоже, не погодився з цим.

"Так, я думаю, що критикувати треба. Я вважаю, що вони огидні", - сказав Трамп в опублікованому епізоді.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп погодилися з правилами, які встановили на телеканалі ABC News.