Rheinmetall постачав продукцію до рф після повномасштабного вторгнення
Останні поставки були здійснені в червні 2022 року.
Про це пише Bild в Telegram-каналі.
Мова йшла про транзакції в межах уже укладених і оплачених контрактів, за якими постачання товарів затягнулося через те, що офіційні процедури перевірки та узгодження займають багато часу і є складними.
В Rheinmetall заявили, що вирішили закінчити виконання контрактів, аби уникнути штрафних санкцій.
MS Motorservice також виготовляє поршні, масляні насоси, водяні насоси і клапани рециркуляції вихлопних газів.
Компанія продавала продукцію російським оптовикам, які організовували збір і сплачували імпорт в рф.
Навесні 2022-го Rheinmetall оголосило, що згортає присутність на російському ринку. В компанії кажуть, що постачання запчастин для двигунів не суперечить цьому рішенню.Раніше стало відомо, що Rheinmetall поставить Україні снаряди для установок Gepard.