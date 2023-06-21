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Rheinmetall постачав продукцію до рф після повномасштабного вторгнення

21 червня 2023, 08:05
Rheinmetall постачав продукцію до рф після повномасштабного вторгнення
Компанія німецького збройового концерну Rheinmetall, MS Motorservice, визнала, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну дочірнє підприємство продовжувало продавати запчастини для двигунів до росії.

Останні поставки були здійснені в червні 2022 року.

Про це пише Bild в Telegram-каналі.

Мова йшла про транзакції в межах уже укладених і оплачених контрактів, за якими постачання товарів затягнулося через те, що офіційні процедури перевірки та узгодження займають багато часу і є складними.

В Rheinmetall заявили, що вирішили закінчити виконання контрактів, аби уникнути штрафних санкцій.

MS Motorservice також виготовляє поршні, масляні насоси, водяні насоси і клапани рециркуляції вихлопних газів. 

Компанія продавала продукцію російським оптовикам, які організовували збір і сплачували імпорт в рф.

Навесні 2022-го Rheinmetall оголосило, що згортає присутність на російському ринку. В компанії кажуть, що постачання запчастин для двигунів не суперечить цьому рішенню.

Раніше стало відомо, що Rheinmetall поставить Україні снаряди для установок Gepard.
Rheinmetall росія

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