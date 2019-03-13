Російський комік Поперечний планує звернутись до ЄСПЛ через заборону в'їзду до України

"Це не питання конфлікту Росії та України, це питання конфлікту Данила Поперечного, мене, та України"

Російський комік Данило Поперечний, якому заборонили в'їзд до України у травні 2018 року, програв суд в Україні. Тепер він планує подати позов до Європейського суду з прав людини, заявив він у своєму відеозверненні.

Поперечний опублікував відеозвернення на своєму YouTube-каналі, в якому розповів нові подробиці судової тяганини з СБУ. Він зазначив, що від початку збирався позиватися до Європейського суду, проте згідно з юридичними вимогами мав пройти всі попередні інстанції, повідомляє "Громадське"

Тепер, після програшу Поперечного в українському суді, він планує подати позов до Європейського суду. Проте, українська сторона відмовляється надати матеріали справи.

До того ж, за словами коміка, слухання постійно затягувалося, оскільки суд посилався на відсутність доступу до державної таємниці.

"Це не питання конфлікту Росії та України, це питання конфлікту Данила Поперечного, мене, та України", — підкреслив комік і додав, що збирається судитися не тільки за право в'їзду в Україну, а й вимагатиме відшкодування коштів, які втратив він та інші інвестори через скасування його концертів.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року СБУ заборонила на три роки в'їзд в Україну російському коміку Данилу Поперечному. 18 травня комік мав виступити з концертом у Києві.

Однак, до СБУ звернулися представники громадянського руху "Відсіч" і заявили, що Поперечний має "антиукраїнську позицію".

У коментарі Громадському представник руху заявив, що Поперечний "схвалював висловлювання Володимира Путіна щодо анексії Криму".

Російський комік Данило Поперечний у своїх Stand-Up виступах та роликах в Youtube зазвичай критикує російський режим. Зокрема, він випустив ролик, в якому критикує чинну владу і верхівку Російської православної церкви. Через висміювання церкви Поперечному погрожував судом депутат Держдуми Віталій Мілонов.

Також він виступав на захист російського блогера Руслана Соколовського, якого суд РФ визнав винним в образі почуттів вірян після запису ролика, в якому Соколовський ловив покемонів в храмі.

У вересні 2017-го СБУ заборонила в'їзд до України російському реперу "Баста". Раніше повідомлялося, що Служба безпеки заборонила в'їзд на три роки на територію України російському співакові, екс-солісту гурту HI-FI Міті Фоміну.

Нагадаємо, що через незаконне відвідування Криму в Україну не пропустили російську відеоблогерку телеведучу Анастасію Івлєєву.