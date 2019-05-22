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Штрафи для власників автомобілів на єврономерах відтермінували ще на 90 днів

Штрафи для власників автомобілів на єврономерах відтермінували ще на 90 днів
З 22 травня і на 3 місяці починається пільговий період для розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією за перевищення терміну перебування в Україні.
Штрафи для власників автомобілів на єврономерах відтермінували ще на 90 днів

Пільговий період для розмитнення авто мав закінчитися 24 травня, після чого штраф за керування автомобілем з іноземною реєстрацією мав складати 170 тисяч гривень. Штрафи почнуть діяти з 24 серпня 2019 року, йдеться у "Радіо Свобода".

Верховна Рада України на засіданні 16 травня продовжила пільговий період для розмитнення авто на єврономерах ще на 90 днів. Це сталося на тлі протестіввласників таких авто під стінами парламенту.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі "тимчасового ввезення" і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з "єврономерами" – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали "євробляхами". Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-"євробляхерів", із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на "єврономерах". Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.

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22 05 2019 18:09
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