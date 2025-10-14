США можуть передати Україні лише обмежену кількість ракет Tomahawk – FT

Вашингтон може виділити від 20 до 50 ракет Tomahawk.

Сполучені Штати можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, які навряд чи змінять динаміку війни.

Про це заявила директор оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, повідомляє Financial Times.

"Вашингтон може виділити від 20 до 50 ракет Tomahawk, що не змінить динаміку війни. Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники далекої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими можливостями, безумовно, недостатніми для забезпечення тривалих, глибоких атак проти рф", - зазначила аналітик.

Український чиновник у розмові з виданням заявив, що президент США Дональд Трамп ближчий, ніж будь-коли, до постачання ракет, але у Білому домі чітко дали зрозуміти, що ще не прийняли рішення.

Марк Кансіан, колишній чиновник Пентагону, який зараз працює в аналітичному центрі Центру стратегічних та міжнародних досліджень, під час нещодавніх військових навчань оцінив, що США мають загалом 4150 ракет Tomahawk.

З 2022 року Пентагон закупив лише близько 200 ракет, і вже випустив понад 120 під час навчань. За словами експертів з оборони, Пентагон запросив фінансування лише на 57 додаткових ракет Tomahawk у своєму бюджеті на 2026 рік.

У п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського.

Головною темою переговорів стане військова допомога Україні, зокрема можливість постачання ракет великої дальності Tomahawk.