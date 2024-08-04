Статки Трампа впали майже на $1 мільярд відтоді, як Гарріс вступивла у перегони

Зокрема ціна акцій Trump Media рекордно впала.

Дональд Трамп, власник великого бізнесу, зазнав не лише політичного, але й економічного удару внаслідок появи сильного конкурента на президентських виборах. Зокрема, ціна акцій Trump Media впала на $900 мільйонів.

Про це повідомляє CNN.

Частка Трампа в Truth Social стрімко скоротилась після того, як 21 липня віце-президент США Камала Гарріс оголосила свої наміри конкурувати за Білий дім. За час заяви Гарріс ціна акцій Trump Media впала на приблизно 23%. Оцінка частки Трампа в медіа-компанії знизилась з $4 мільярдів до $3,1 мільярда відповідно до біржових даних.

За словами експертів, коливання цін на акції Truth Social є типовими для медіа-активу Трампа, оскільки він в основному підтримує емоційні теми, не завжди спираючись на стійку стратегію. Навіть після значного падіння, ринкова оцінка Trump Media залишається високою, оцінюваною в $5,9 мільярда, хоча є критики, що вважають цю оцінку завищеною, оскільки бізнес має низький рівень прибутковості, а його соціальні мережі мають обмежене охоплення.

Нагадаємо, США відбулось голосування, де демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року, яким стала віцепрезидентка Камала Гарріс.