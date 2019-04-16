Сцену для проведення дебатів не ставитимуть на газон "Олімпійського" через запланований футбольний матч

"Тому було прийнято рішення поставити сцену так як зазвичай вона ставиться на концертах. Потім повернулися наші опоненти і сказали, що поставлять свою сцену з іншого боку"

Сцену для проведення дебатів між кандидатами у президенти України шоуменом Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенком 19 квітня не ставитимуть на газон "Олімпійського" через запланований футбольний матч між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем".

Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков зазначив, що переговори робочих груп "йдуть трошки дивно", тому що опоненти зі штабу Порошенко часто йдуть на наради, повідомляє "Громадське".

Так, за його словами, сторонами було досягнуто згоди, що встановити сцену на газоні стадіону не вийде, тому через кілька днів відбудеться футбольний матч і до цього часу поле буде зіпсовано.

"Тому було прийнято рішення поставити сцену так як зазвичай вона ставиться на концертах. Потім повернулися наші опоненти і сказали, що поставлять свою сцену з іншого боку", - розповів Разумков.

Представник штабу Зеленського зазначив, що не знає, навіщо це робиться. "Сподіваюся, що це не пов'язано з бажанням піти від дебатів. Я схильний вірити президенту, який сказав, що 19 числа буде", - додав він.

Разумков додав, що ще одним "каменем спотикання" стало питання розподілу глядацьких місць.

За його словами, місця на "Олімпійському" можуть бути розподілені так: 30% - прихильники Зеленського, 30% - прихильники Порошенко і 40% - ті люди, які не визначились або підтримували інших кандидатів.

Разумков зазначив, що місця по ці групам громадян можуть бути розподілені за допомогою квитків і робочі групи "шукають механізм, як вирішити це питання".

Він додав, що кошти на проведення дебатів на стадіоні будуть виділені з передвиборних фондів Порошенко і Зеленського. Загальна вартість проведення дебатів, за словами Разумкова, складе 6-8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4% респондентів.