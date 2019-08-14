Суд у Росії заарештував активіста Костянтина Котова, який допомагав українським морякам

Пресненський суд Москви заарештував на два місяці активіста Костянтина Котова, який допомагав українським морякам. Йому пред'явили звинувачення за кримінальною статтею про неодноразові порушення на мітингах.

Арешт Котова - перше подібне рішення за цією статтею, повідомляє "Дождь"

Після оголошення рішення суду в залі засідань почали кричати "Ганьба".

Активіста затримали на акції після мітингу 10 серпня і доставили в відділу внутрішніх справ РФ "Соколина гора", після цього його відпустили під зобов'язання про явку.

12 серпня активіста доставили до Слідчого комітету, йому пред'явили звинувачення за статтею про неодноразові порушення на мітингах (212,1 КК). У 2016 році по ній був засуджений Ільдар Дадін, але в 2017 році вирок скасували.

Нагадаємо, що вчора СБУ і військова прокуратура затримали російський танкер Neyma, який 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

За інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який ідентифікували як уже відомий танкер "NEYMA". Слідство встановило, що російські власники танкера змінили його назву на "NIKA SPIRIT". Наразі на затриманому танкері закінчили обшук для встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Також допитали членів екіпажу судна та вилучили документи, необхідні для встановлення істини у провадженні. Затримане судно є речовим доказом, тому готується клопотання до суду про його арешт.

Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і направляються в аеропорт Кишинева, звідки вилетять у Москву.

В СБУ заявили, що російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma не порушив норми Морського права та закони України.

Відзначимо, що захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.

Раніше, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018 році.

Вночі 25 листопада 2018 року Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це слід робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Попри це близько 8-ї години ранку російські кораблі вчинили провокаційні дії проти українських кораблів, зокрема протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Через якийсь час українські кораблі були захоплені російськими прикордонниками.