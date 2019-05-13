Апеляційний суд відхилив скаргу НБУ на користь екс–акціонерів Приватбанку
Національний банк має намір подати касаційну скаргу на рішення судів, якими скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у Приватбанку напередодні його виведення з ринку, йдеться в "Європейській правді".
"У разі виявлення суттєвого погіршення фінансового стану банку Національний банк має підстави для проведення відповідної перевірки", — сказав начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.
Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки Приватбанку у 2016 році, адже погоджена з колишніми акціонерами та топ-менеджментом програма фінансового оздоровлення банку не була виконана, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ та доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов’язань.
"За результатами інспекційної перевірки Приватбанку напередодні визнання його неплатоспроможним та виведення з ринку за участі держави було встановлено, що план реструктуризації банком не виконувався, капіталу банку було недостатньо для дотримання вимог щодо нормативів капіталу та покриття кредитних ризиків", — йдеться у повідомленні.
"Оскарження рішення регулятора про проведення інспекційної перевірки у Приватбанку є частиною процесу, направленого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку", - додав Григорчук.
Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів.
В березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким Нацбанк ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки і яке згодом зробило можливим націоналізацію банку.
Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частки Боголюбова і Коломойського становили по 49,9% в статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова - 0,2%.
До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.
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