Апеляційний суд відхилив скаргу НБУ на користь екс–акціонерів Приватбанку

Апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов колишнього акціонера Приватбанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd

Шостий апеляційний адміністративний суд 13 травня 2019 року відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов Triantal Investments Ltd.

Національний банк має намір подати касаційну скаргу на рішення судів, якими скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у Приватбанку напередодні його виведення з ринку, йдеться в "Європейській правді".

"У разі виявлення суттєвого погіршення фінансового стану банку Національний банк має підстави для проведення відповідної перевірки", — сказав начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки Приватбанку у 2016 році, адже погоджена з колишніми акціонерами та топ-менеджментом програма фінансового оздоровлення банку не була виконана, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ та доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов’язань.

"За результатами інспекційної перевірки Приватбанку напередодні визнання його неплатоспроможним та виведення з ринку за участі держави було встановлено, що план реструктуризації банком не виконувався, капіталу банку було недостатньо для дотримання вимог щодо нормативів капіталу та покриття кредитних ризиків", — йдеться у повідомленні.

"Оскарження рішення регулятора про проведення інспекційної перевірки у Приватбанку є частиною процесу, направленого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку", - додав Григорчук.

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів.

В березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким Нацбанк ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки і яке згодом зробило можливим націоналізацію банку.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частки Боголюбова і Коломойського становили по 49,9% в статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова - 0,2%.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Читайте також: Суд оголосив перерву у справі про незаконність продажу "ПриватБанку" державі до четвертого червня