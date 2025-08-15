Трамп зустріне путіна особисто – NBC News

Президент США Дональд Трамп готується особисто зустріти російського президента путіна на базі Елмендорф-Річардсон.

За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, Трамп, як очікується, розстелить червоний килим для російського диктатора путіна, який прибуде в п'ятницю на базу Елмендорф-Річардсон, і особисто планує привітати російського лідера після його прибуття.

Чиновники підкреслили, що точні деталі та сценарій зустрічі ще остаточно не затверджені.

Попередньо, за словами третього високопоставленого чиновника адміністрації, відомо, що Трамп не планує дзвонити президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам перед зустріччю в п'ятницю.

Однак невідомо, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Аляски.