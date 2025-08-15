Трамп зустріне путіна особисто – NBC News
15 серпня 2025, 12:55
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Точні деталі та сценарій зустрічі ще остаточно не затверджені
Президент США Дональд Трамп готується особисто зустріти російського президента путіна на базі Елмендорф-Річардсон.
Про це повідомляє NBC News.
За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, Трамп, як очікується, розстелить червоний килим для російського диктатора путіна, який прибуде в п'ятницю на базу Елмендорф-Річардсон, і особисто планує привітати російського лідера після його прибуття.
Чиновники підкреслили, що точні деталі та сценарій зустрічі ще остаточно не затверджені.
Попередньо, за словами третього високопоставленого чиновника адміністрації, відомо, що Трамп не планує дзвонити президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам перед зустріччю в п'ятницю.
Однак невідомо, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Аляски.
Тим часом, міністр закордонних справ росії прибув до міста Анкоридж (Аляска) у світшоті з написом "СССР". Відповідне відео опублікувало російське пропагандистське видання "Известия".
На відеозаписі видно, як глава МЗС країни-агресора виходить з автомобіля біля готелю в жилеті й білому світшоті з написом "СССР" на грудях.
Журналісти поцікавилися в Лаврова, чи бував він на Алясці раніше, російський міністр відповів ствердно. Водночас запитання, чи подобається йому в місті, представник країни-агресора проігнорував.