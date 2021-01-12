У Британії 25 тисяч людей п’яту добу без світла й опалення через наслідки потужного шторму Завдану негодою шкоду називають безпрецедентною

Близько 25 тисяч людей на півночі Англії, північному сході Шотландії і подекуди її центральній та південній частинах досі чекають відновлення опалення та електропостачання після потужного шторму "Арвен", що накрив країну останніми вихідними.

Фото: з вільних джерел

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC. Компанія-оператор Northern Powergrid повідомила, що 95% клієнтів вже підключені до послуг, та 16 000 ще чекають завершення ремонтних робіт. Завдану негодою шкоду називають безпрецедентною. Фото: Європейська правда Постачальник Electricity North West повідомив, що на кінець доби у вівторок без світла залишалися ще 9 тисяч споживачів, і для 100 тисяч відновили доступ до послуг. Деякі домівки можуть чекати підключення ще кілька днів, тому що завдані пошкодження виявились більшими, ніж вважалось на початку. Фото: Європейська правда Людям, які залишились без світла, пропонують тимчасово переміститися до друзів або родичів. У парламенті з’явилися пропозиції залучити на допомогу з ремонтом мережі армію, а профільних міністрів розкритикували за те, що вони нібито недостатньо інформували депутатів про масштаби наслідків негоди. Нагадаємо, що шторм "Арвен" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер, дощ та сніг. Через розгул стихії вже загинули двоє людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію