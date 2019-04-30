У Чехії суд підтримав готель, який не селив росіян без заяви проти анексії Криму
Також скасований штраф, що був накладений на фірму-власницю готелю. Тепер справа повертається на повторний розгляд до Найвищого адміністративного суду Чехії, повідомляє "Радіо Свобода".
Конституційний суд встановив, що про дискримінацію могло б ітися, якби клієнтів відмовлялися поселяти з мотивів ненависті, очевидного свавілля чи з приниженням гідності.
У справі ж із готелем Brioni в центрі Острави йшлося про безпосереднє і емоційне висловлення політичної позиції його власника на однозначне порушення міжнародного права, яким була анексія Криму Росією, і ця позиція збігається з зовнішньою політикою Чехії і політикою міжнародних організацій.
"Підприємець не мусить бути політично нейтральним і при здійсненні підприємницької діяльності йому не можна заборонити висловлювати свою політичну позицію, якщо це робиться коректним чином", – наголосив суддя-доповідач у справі Войтех Шимічек.
Фото: Aleš Honus, Právo
Суд же констатував, що готель повівся передбачувано і анонсував таке обмеження своїх послуг в інтернеті.
Скандал спалахнув навесні 2014 року, невдовзі по тому, як Росія анексувала український Крим. Коли у квітні того року готель Brioni перевірила Чеська комерційна інспекція, там виявили оголошення, що громадяни Росії не можуть поселитися там, починаючи з 24 березня, якщо не підпишуть заяву з засудженням окупації Криму.
Інспекція наклала на фірму-власник готелю штраф у 50 тисяч чеських крон (за нинішнім курсом це майже 58 тисяч гривень), пізніше суди знизили штраф до 5 тисяч.
Найвищий адміністративний суд тоді констатував, що висловлення політичної позиції не дає права примушувати клієнтів відмежовуватися від зовнішньої політики їхньої держави. Власники готелю не погодилися з цим і дійшли з оскарженнями до Конституційного суду.
Нагадаємо, що Чехія вважає, що зняття санкцій з РФ є можливим лише за умови, якщо зникнуть причини, що призвели до їх запровадження.Росія буде під санкціями до відновлення суверенітету України в Криму і на Донбасі.
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