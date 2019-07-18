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У ДБР повідомили про четвертого підозрюваного у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова

У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому з'явився четвертий підозрюваний
Ним виявився неповнолітній.
У ДБР повідомили про четвертого підозрюваного у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова Фото: fakty.ua

Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у своєму Telegram-каналі, йдеться в "Громадське".  

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

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18 07 2019 17:21
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