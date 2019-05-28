Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри у €100 та €200

Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти
У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри в 100 і 200 євро - вони стали вуже і мають додаткові елементи захисту.
У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри у €100 та €200 Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що оновлені банкноти зберегли колишню колірну гамму, але їхній дизайн трохи змінився. Вони стали вуже: тепер їх ширина така ж, як у купюри в 50 євро, повідомляє "Економічна правда".

Завдяки цьому нові купюри будуть легше поміщатися в гаманцях громадян, а банкомати будуть швидше їх обробляти, зазначається у повідомленні.

Крім того, оновлені банкноти забезпечені додатковими елементами захисту. На них нанесені невидимі оку захисні знаки, які може зчитати лише машина.

Також вони містять новий елемент - голограму, яка змінюється при обертанні купюри.

Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти. Нові купюри в 5, 10, 20 і 50 євро вже вийшли в обіг.

Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу.

При цьому наголошується, що оновлена ​​купюра в 500 євро випускатися не буде.

Нагадаємо, що всі країни Єврозони припинили випускати банкноти номіналом 500 євро. Останніми країнами, що припинили випуск, стали Німеччина та Австрія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2019 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.