У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри у €100 та €200
Зазначається, що оновлені банкноти зберегли колишню колірну гамму, але їхній дизайн трохи змінився. Вони стали вуже: тепер їх ширина така ж, як у купюри в 50 євро, повідомляє "Економічна правда".
Завдяки цьому нові купюри будуть легше поміщатися в гаманцях громадян, а банкомати будуть швидше їх обробляти, зазначається у повідомленні.
Крім того, оновлені банкноти забезпечені додатковими елементами захисту. На них нанесені невидимі оку захисні знаки, які може зчитати лише машина.
Також вони містять новий елемент - голограму, яка змінюється при обертанні купюри.
Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти. Нові купюри в 5, 10, 20 і 50 євро вже вийшли в обіг.
Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу.
При цьому наголошується, що оновлена купюра в 500 євро випускатися не буде.
Нагадаємо, що всі країни Єврозони припинили випускати банкноти номіналом 500 євро. Останніми країнами, що припинили випуск, стали Німеччина та Австрія.
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