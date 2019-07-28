У МЗС України відреагували на запланований візит Медведєва до анексованого Криму
"Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України. Цинічною є мета "візиту" – участь у параді окупаційного флоту Росії. Продовжуємо дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь", – зазначають у відомстві, інформує "Радіо Свобода"..
Востаннє прем’єр-міністр Росії відвідував анексований півострів близько року тому, в липні 2018 року.
Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв планує відвідати анексований Севастополь 28 і 29 липня "з робочою поїздкою".
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