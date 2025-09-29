Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Норвегії через невідомі дрони змінили маршрути кількох рейсів

29 вересня 2025, 12:10
Фото: Главком
Це вже не перший випадок подібних інцидентів у Норвегії.

Увечері 28 вересня у повітряному просторі Норвегії помітили невідомі дрони, через що кілька рейсів вимушено змінили маршрути.

Про це повідомляє видання NRK.

Літаку, що прямував з Осло до Бардуфосса, довелося розвернутися, а аеропорт у Тромсі тимчасово закрили. Раніше того ж дня безпілотники фіксували у забороненій для польотів зоні біля аеропорту Брьоннейзунд у Нурланні, через що один із рейсів перенаправили до іншого аеропорту.

Це вже не перший випадок подібних інцидентів у Норвегії: 23 вересня аеропорт Осло закривали через дрони, тоді поліція затримала двох іноземних громадян.

Подібні порушення повітряного простору спостерігаються і в інших країнах НАТО. Так, 10 вересня польська авіація збила російські дрони, які порушили повітряний простір Польщі під час атаки росії на Україну. 13 вересня дрон росії перебував близько 50 хвилин у повітряному просторі Румунії, а уламки безпілотників знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Крім того, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу ввійшли у повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там 12 хвилин. 23 вересня головний аеропорт Копенгагена та аеропорт у столиці Норвегії закривали через дрони на кілька годин. Данія назвала цей інцидент найсерйознішим нападом на критично важливу інфраструктуру країни.

Невідомі дрони також помічали над німецьким Шлезвіг-Гольштайном та неподалік бази ВМС Швеції, через що Німеччина оголосила про плани створення Центру захисту від дронів для посилення безпеки критичної інфраструктури.

