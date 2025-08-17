У Reuters розкрили "пропозицію путіна щодо завершення війни"

Диктатор висунув кілька ключових умов для припинення війни.

Під час саміту на Алясці російський диктатор путін озвучив президенту США Дональду Трампу пропозиції кремля про врегулювання війни в Україні.

Про це пише міжнародна агенція Reuters.

Вони опублікували список вимог путіна до України. За словами джерел, вимоги диктатора стосується територій, санкцій та російської мови в Україні.

Ключові вимоги путіна:

Україна має відвести війська з Донецької та Луганської областей;

росія заморозить лінію фронту на півдні (Херсон, Запоріжжя);

москва поверне невеликі ділянки Харківської та Сумської областей;

Україна відмовиться від вступу до НАТО, але отримає "гарантії безпеки" поза межами альянсу;

Крим буде визнаний російським;

частина санкцій проти рф має бути знята;

російська мова та російська православна церква отримають офіційний статус.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа передати під контроль росії всю Донецьку область для досягнення домовленості про замороження лінії фронту.