Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Reuters розкрили "пропозицію путіна щодо завершення війни"

17 серпня 2025, 10:21
У Reuters розкрили
Фото: Getty Images
Диктатор висунув кілька ключових умов для припинення війни.
Під час саміту на Алясці російський диктатор путін озвучив президенту США Дональду Трампу пропозиції кремля про врегулювання війни в Україні.
 
Про це пише міжнародна агенція Reuters.
 
Вони опублікували список вимог путіна до України. За словами джерел, вимоги диктатора стосується територій, санкцій та російської мови в Україні.
 
Ключові вимоги путіна:
  • Україна має відвести війська з Донецької та Луганської областей;
  • росія заморозить лінію фронту на півдні (Херсон, Запоріжжя);
  • москва поверне невеликі ділянки Харківської та Сумської областей;
  • Україна відмовиться від вступу до НАТО, але отримає "гарантії безпеки" поза межами альянсу;
  • Крим буде визнаний російським;
  • частина санкцій проти рф має бути знята;
  • російська мова та російська православна церква отримають офіційний статус.

 

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа передати під контроль росії всю Донецьку область для досягнення домовленості про замороження лінії фронту. 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється