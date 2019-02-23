У Венесуелі силовики блокують гуманітарну допомогу, застосували газ

Опозиція Венесуели також заявила про те, що деякі військові дезертирували: вони втекли до кордону з Колумбією, де їх затримали

У Венесуелі силовики продовжують блокувати вантажівки з гуманітарною допомогою на кордоні з Колумбією. Під час сутичок з протестувальниками вони застосували сльозогінний газ. Водночас опозиція заявила про перехід на свій бік деяких правоохоронців.

Демонстранти та представники опозиції доправили до кордону Венесуели декілька вантажівок із гуманітарною допомогою, але жодній з них не вдалося перетнути кордон. Лідер опозиції та тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо завив про те, що одному авто вдалося заїхати до Венесуели, повідомляє "Громадське".

¡Atención Venezuela!



Anunciamos que los camiones de la ayuda humanitaria provenientes de Colombia ya están en territorio venezolano.



El régimen usurpador está impidiendo su paso.



No podrán con nuestra decisión irreversible de vivir en libertad.



#23FAvalanchaHumanitaria pic.twitter.com/PBFJnRnaJm — Juan Guaidó (@jguaido) 23 февраля 2019 г.

Але, як повідомляє кореспондент The Guardian, це сталося суто формально.

У той час, коли між силовиками та демонстрантами продовжуються сутички, національне телебачення Венесуели показувало як танцював президент країни Ніколас Мадуро, який віддав наказ не пропускати гуманітарну допомогу.



Фото:Twitter

Опозиція Венесуели також заявила про те, що деякі військові дезертирували: вони втекли до кордону з Колумбією, де їх затримали. Відео прориву оприлюднили в мережі.

VIDEO: Watch as three Venezuelan troops use their jeep to smash through a security barrier, on the Simon Bolivar bridge, as they desert to neighbouring Colombia pic.twitter.com/xNpbIv0yYo — AFP news agency (@AFP) 23 февраля 2019 г.

Також у мережі опублікували відео, на якому представник Сил спецільних операцій поліції Венесуели оголошує, що він не піде проти своїх людей, тому приєднується до Гуайдо.

Крім того, у мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, жінки-поліцейські розплакалися, коли протестувальник вмовляв їх пропустити гуманітарну допомогу. У підсумку вони нібито теж перешли на бік протестувальників.

Нагадаємо, що армія Венесуели розгорнула свої сили на кордоні з Колумбією, повідомило військове командування країни в Twitter.