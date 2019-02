У Венесуелі силовики блокують гуманітарну допомогу, застосували газ

Демонстранти та представники опозиції доправили до кордону Венесуели декілька вантажівок із гуманітарною допомогою, але жодній з них не вдалося перетнути кордон. Лідер опозиції та тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо завив про те, що одному авто вдалося заїхати до Венесуели, повідомляє "Громадське".

Але, як повідомляє кореспондент The Guardian, це сталося суто формально.

У той час, коли між силовиками та демонстрантами продовжуються сутички, національне телебачення Венесуели показувало як танцював президент країни Ніколас Мадуро, який віддав наказ не пропускати гуманітарну допомогу.



Фото:Twitter

Опозиція Венесуели також заявила про те, що деякі військові дезертирували: вони втекли до кордону з Колумбією, де їх затримали. Відео прориву оприлюднили в мережі.

VIDEO: Watch as three Venezuelan troops use their jeep to smash through a security barrier, on the Simon Bolivar bridge, as they desert to neighbouring Colombia pic.twitter.com/xNpbIv0yYo