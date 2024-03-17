Угорщина обіцяє не підтримати призначення Рютте на посаду генсека НАТО через образи

Будапешт обіцяє не підтримати призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО через його заклик поставити Угорщину на коліна.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, цитує Agerpres.

"Я можу сказати вам дві речі про позицію Угорщини. Ми, безумовно, не збираємося підтримувати кандидатуру Марка Рютте. Ми не будемо його підтримувати! Як ми можемо підтримувати людину, яка раніше заявляла, що Угорщину треба поставити на коліна", - заявив голова Міністерства закордонних справ Угорщини.

За словами Сійярто, в НАТО найважливішим є взаємна довіра, у зв'язку з чим Будапешт не підтримуватиме того, хто "хоче поставити нас на коліна", - заявив Сійярто.

Разом з тим Байден підтримує кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО для протистояння путіну.