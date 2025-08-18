Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина та Словаччина залишилися без російської нафти

18 серпня 2025, 20:50
Україна "знову атакувала" нафтопровід.

Постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба" були зупинені 18 серпня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб Угорщини та Словаччини. 

Так, зокрема, зупинку постачання підтвердив словацький трубопровідний оператор Transpetrol.

"Наша компанія не володіє більш детальною інформацією про причину призупинення, яка знаходиться за межами території Словацької Республіки", - зазначається у повідомленні.

До цього про припинення постачання російської нафти повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто. Він написав у Facebook, що розмовляв із заступником міністра енергетики росії Павлом Сорокіним, за словами якого, фахівці працюють над відновленням трансформаторної станції. Ця станція, за його словами, була пошкоджена під час останньої атаки, але неясно, коли поставки відновляться. 

"Цей останній удар по нашій енергетичній безпеці є обурливим і неприйнятним", - написав Сійярто.

Він не повідомив, коли і де стався напад, однак Генштаб ЗСУ заявив, що в ніч на 18 серпня вражено нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області рф, яка використовується для транспортування нафти нафтопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не підтвердив і не спростував інформацію про останній напад, але написав у мережі Х, що Угорщина "тепер може надсилати скарги" до москви, а не до Києва.

