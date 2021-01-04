НОВИНИУкраїна розширила список заборонених до імпорту товарів з Росії у рамках системного перегляду цього списку і надалі може додати до нього нові позиції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна може розширити перелік заборонених до імпорту товарів із РФ – торгпред
Фото: з вільних джерел
Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра економіки - торгпред України Тарас Качка, пише "Економічна правда".
"Це був періодичний системний огляд цих товарів, на які є доцільність розширення товарів. Це коло товарів розширюється відповідно до аналізу ринкової ситуації.
З одного боку, РФ постійно розширює коло заборонених до ввезення товарів, з іншого - самі учасники ринку також надають аргументи, що є необхідність таких заборон", - пояснив він.
"Це системна робота, тому можна в подальшому очікувати розширення цього списку", - додав Качка.
Додамо, що Україна скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі на $3,4 мільярда
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