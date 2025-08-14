Україна в межах обміну передала росії ексголову МВС Криму Федоряна

Федорян надавав автотранспортні засоби для перевезення співробітників (ФСБ) та проведення незаконних обшуків у громадян України на тимчасово окупованій території

Україна під час обміну передала росії колишнього заступника начальника кримського управління МВС Миколу Федоряна.

Про це повідомляє проєкт "Хочу к своим".

"14 серпня 2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим" до рф виїхав із паралельним поверненням українців, які опинилися в російській неволі ще до 2022 року, колаборант Микола Федорян", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Федорян надавав автотранспортні засоби для перевезення співробітників (ФСБ) та проведення незаконних обшуків у громадян України на тимчасово окупованій території, їх незаконного затримання та транспортування до місць позбавлення волі.