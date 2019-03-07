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Україна як член Ради Європи зобов'язана запрошувати спостерігачів від ПАРЄ на вибори, - Паск'є

Голова ПАРЄ засмучена, що Україна скасувала запрошення спостерігачам
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Марі Паск'є засмучена тим, що Україна скасувала запрошення місії для довгострокового спостереження за позачерговими виборами Верховної Ради 21 липня і нагадує, що у України як члена РЄ є зобов'язання запрошувати представників Асамблеї для спостереження за виборами.
Україна як член Ради Європи зобов Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

"Я повинна підкреслити, що Україна як член Ради Європи перебуває під наглядом Асамблеї і має зобов'язання запрошувати Асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами", - сказала Паск'є, повідомляє LB.ua.

Вона також шкодує через рішення України відкликати запрошення для місії.

"Відповідаючи на лист спікера Верховної Ради, президент сказала, що Асамблея, починаючи з 1994 року, має давню практику роботи з Україною зі спостереження за виборами, що дозволило "значно поліпшити" правову базу країни і виборчі практики", - йдеться в повідомленні.

Паск'є також наголосила на готовності до дискусії і поліпшення відносин між Асамблеєю, українським парламентом і його делегацією в ПАРЄ.

Додамо, що Парубій скасував запрошення для ПАРЄ спостерігати за виборами в Раду

Нагадаємо, що вночі 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка повертає Російській Федерації право голосу на засіданнях. Рішення підтримали 118 делегатів, 62 проголосували проти, 10 - утрималися.

МЗС після цього відкликало посла при Раді Європи, а міністр Павло Клімкін порадив Верховній Раді відкликати запрошення спостерігачам на вибори від ПАРЄ.

Сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.

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03 07 2019 16:33
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