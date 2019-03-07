Україна як член Ради Європи зобов'язана запрошувати спостерігачів від ПАРЄ на вибори, - Паск'є

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Марі Паск'є засмучена тим, що Україна скасувала запрошення місії для довгострокового спостереження за позачерговими виборами Верховної Ради 21 липня і нагадує, що у України як члена РЄ є зобов'язання запрошувати представників Асамблеї для спостереження за виборами.

"Я повинна підкреслити, що Україна як член Ради Європи перебуває під наглядом Асамблеї і має зобов'язання запрошувати Асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами", - сказала Паск'є, повідомляє LB.ua.

Вона також шкодує через рішення України відкликати запрошення для місії.

"Відповідаючи на лист спікера Верховної Ради, президент сказала, що Асамблея, починаючи з 1994 року, має давню практику роботи з Україною зі спостереження за виборами, що дозволило "значно поліпшити" правову базу країни і виборчі практики", - йдеться в повідомленні.

Паск'є також наголосила на готовності до дискусії і поліпшення відносин між Асамблеєю, українським парламентом і його делегацією в ПАРЄ.

Додамо, що Парубій скасував запрошення для ПАРЄ спостерігати за виборами в Раду

Нагадаємо, що вночі 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка повертає Російській Федерації право голосу на засіданнях. Рішення підтримали 118 делегатів, 62 проголосували проти, 10 - утрималися.

МЗС після цього відкликало посла при Раді Європи, а міністр Павло Клімкін порадив Верховній Раді відкликати запрошення спостерігачам на вибори від ПАРЄ.

Сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.