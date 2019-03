Україна звернулась до ЄС через облаву ФСБ на кримських татар, - ОНОВЛЕНО

"У п'яту річницю ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України російські окупанти здійснили найбільшу хвилю порушень прав людини у Криму: обшуки у 27 будинках кримських татар, щонайменше 10 затриманих", – повідомив посол України в ЄС Микола Точицький.

"Ми інформуємо європейських партнерів про жахливий наступ на права людини та вимагаємо рішучої реакції", – додав дипломат.

Оновлення: Європейський Союз закликає Росію припинити свавільні обшуки у будинках кримських татар та гарантувати дотримання усіх основоположних прав на території незаконно анексованого півострова.

"Нам відомо про обшуки будинків, які російська влада провела минулої ночі у незаконно анексованому Криму, та про затримання, які послідували за ними", - заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, коментуючи обшуки в Криму у середу, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті вона нагадала про декларацію глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні щодо 5-ої річниці незаконної анексії Кримського півострова, оприлюдненій від імені всіх членів Євросоюзу.

"У декларації особливу увагу приділено ситуації з правами людини у Криму. У декларації чітко сказано, що ситуація істотно погіршилася, а жителі півострова зіштовхуються із систематичними обмеженнями основних свобод, таких як свобода слова, релігії, віри та права на мирні зібрання.

Зокрема, права кримських татар були серйозно порушені шляхом закриття кримськотатарських видань та заборони Меджлісу, а також переслідування їхніх лідерів та членів громади", - заявила Косьянчич.

Вона відзначила, що ЄС закликає Росію припинити свавільні обшуки у Криму.

"Як заявляють і ООН, і Євросоюз, Російська Федерація повинна припинити свавільні обшуки приватної власності, яка належить кримським татарам, та вжити усіх необхідних заходів, щоб гарантувати дотримання свободи слова, мирних зібрань та релігійних свобод, вони повинні вільно висловлюватися усіма у Криму без жодних дискримінацій на будь-якому грунті", з резюмувала речниця.

