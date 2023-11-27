Україні повернули "скіфське золото" з Нідерландів

Артефакти з чотирьох музеїв Криму повернулися до України після майже 10 років судових справ.

Раніше вони були представлені на виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря" в Амстердамі.

Про це Національний музей історії України написав на Facebook-сторінці.

"Скарби Криму повернулися до України з Нідерландів!

Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України. Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України. Саме там вони зберігатимуться до деокупації Криму", - йдеться в дописі.

В музеї розповіли, що в листопаді предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх ретельно запакували відповідно до музейних правил і привезли до Києва.

Спеціалісти обстежують стан артефактів.

Мова йде про 565 предметів: античні скульптури, скіфські і сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким 2000 років.

"Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити. Разом з тим, оскільки колекція набула міжнародного політичного резонансу, її стан і подальша доля будуть відтепер під прискіпливою увагою світу", - заявив зазначив генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Він додав, що тепер експозиції необхідно забезпечити безпрецедентну охорону і надати відповідну економічну підтримку Національному музею історії України.

В грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. В жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Після чого у січні 2022 року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.

Ми також повідомляли, що "Скіфське золото" найближчим часом повернеться в Україну.