Українські дрони атакували найбільший виробник скрапленого природного газу на території росії

російська влада підтвердила пожежу на терміналі "Новатеку".

У ніч на неділю, 24 серпня, в порту Усть-Луга Ленінградської області пролунали вибухи. Ударні дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України атакували найбільший виробник скрапленого природного газу на території рф — компанію "Новатек", зазначило джерело виданню "Суспільне".

Вказано, що безпілотники влучили в газопереробний комплекс. Там спалахнула масштабна пожежа. За попередньою інформацією, дрони завдали удару в установку кріогенного фракціонування газового конденсату.

Джерела наголосили, що це вже другий удар по "Усть-Лугу" в цьому році. Попередня атака була в січні.

"рф торгує нафтою й газом через цей термінал за допомогою "тіньового флоту", - йдеться в повідомленні.

22 серпня, Угорщина вдруге за тиждень перестала отримувати російську нафту. Це сталося після удару дронів по нафтопроводу "Дружба".

"Це ще одна атака на енергетичну безпеку нашої країни. Чергова спроба втягнути нас у війну. У нього нічого не вийде! Ми продовжимо підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення миру, та захищати наші національні інтереси всіма силами!", — написав міністр закордонних справ Угорщини.

Окрім того, цього тижня українські дрони атакували станцію з перекачування нафти "Нікольське" в Тамбовській області. Крім того, дрони вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину.