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Українські війська змінили динаміку цієї війни - глава Пентагону
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.
Про це він сказав, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн" в середу,12 жовня 2022 року, в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Путін намагається мобілізувати більше сил і заявити про належність суверенних територій України до росії. Він кидається на цивільні цілі та інфраструктуру в українських містах. Він використовує безвідповідальні погрози та риторику", - сказав Остін.
Проте, за його словами, українські війська знову і знову демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню.
"Коли ми зустрічалися у вересні, ми всі спостерігали, як Україна досягла надзвичайних здобутків на полі бою. Незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам. Проте безпекова допомога контактної групи, тренування та зусилля з підтримки були життєво важливими. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом, і оскільки війна змінилась - змінилась і місія цієї контактної групи", - зазначив глава Пентагону.
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12 10 2022 18:47 МЕДІА
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