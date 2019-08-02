В ОБСЄ прокоментували відставку Аласанії

"Це поспішне рішення викликає занепокоєння, оскільки воно може негативно вплинути на незалежність та життєздатність суспільних ЗМІ в Україні"

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу нещодавнього рішення Наглядової ради "Національної громадської телерадіокомпанії України" звільнити голову правління НСТУ Зураба Аласанію.

"Це поспішне рішення викликає занепокоєння, оскільки воно може негативно вплинути на незалежність та життєздатність суспільних ЗМІ в Україні, особливо з наближенням двох важливих виборів цього року", - заявив він, повідомляє сайт ОБСЄ.

За словами Дезіра, хоча реформа ще триває, з моменту свого створення НСТУ "зробила важливі кроки у переході від державних до суспільних ЗМІ та досягла прогресу у встановленні стандартів професійної журналістики".

Він також вказав на те, що НСТУ зіткнулася з обмеженням у фінансуванні протягом останніх двох років. За його словами, створення якісного і інформативного продукту суспільними ЗМІ є можливим лише у випадку їх незалежності та фінансової стійкості.

"Я сподіваюся, що члени Наглядової ради забезпечать незалежність НСТУ у майбутньому та розвиток справжнього суспільного ЗМІ, вільного від політичного втручання", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

У свою чергу, голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевнила, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.

"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - заявила Лебедєва.

Раніше Зураб Аласанія зазначав, що "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".