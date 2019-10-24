В Україні скасували норму втрат енергоресурсів у виробництві
Про це повідомив голова Державного фонду енергоефективності Сергій Савчук, повідомляє "Громадське".
"Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів було елементом системи адміністративно-планової економіки та передбачало контроль за нераціональне використання енергії. В умовах ефективної економічної моделі (ринкової) держава не може регулювати ні витрати на виробництво одиниці продукції, ні обсяг продукції - ці функції виконує конкурентний ринок", - повідомив Савчук.
За його словами, підприємства самі зацікавлені у тому, щоб використовувати якнайменше енергоресурсів при виробництві, адже від цього залежить конкурентоздатність їхньої продукції. Рішення про скасування норм з використання енергії сприятиме дерегуляції та спрощенню умов ведення бізнесу.
Водночас у Держенергоефективності повідомили, що розробили новий механізм, який має стимулювати підприємства ощадніше використовувати енергоресурси. Наразі цей механізм опрацьовують в уряді.
Бюджетом на 2020 рік передбачено 2 мільярди гривень на програми енергоефективності.
4 вересня в Україні запрацював Фонд енергоефективності.
Напередодні Фонд енергоефективності розпочав фінансувати перші 15 проектів з утеплення багатоквартирних будинків в Україні.
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