В Україні скасували норму втрат енергоресурсів у виробництві

"Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів було елементом системи адміністративно-планової економіки та передбачало контроль за нераціональне використання енергії. В умовах ефективної економічної моделі (ринкової) держава не може регулювати ні витрати на виробництво одиниці продукції, ні обсяг продукції - ці функції виконує конкурентний ринок", - повідомив Савчук

Кабінет міністрів України скасував нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів при виробництві товарів.

Про це повідомив голова Державного фонду енергоефективності Сергій Савчук, повідомляє "Громадське".

"Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів було елементом системи адміністративно-планової економіки та передбачало контроль за нераціональне використання енергії. В умовах ефективної економічної моделі (ринкової) держава не може регулювати ні витрати на виробництво одиниці продукції, ні обсяг продукції - ці функції виконує конкурентний ринок", - повідомив Савчук.

За його словами, підприємства самі зацікавлені у тому, щоб використовувати якнайменше енергоресурсів при виробництві, адже від цього залежить конкурентоздатність їхньої продукції. Рішення про скасування норм з використання енергії сприятиме дерегуляції та спрощенню умов ведення бізнесу.

Водночас у Держенергоефективності повідомили, що розробили новий механізм, який має стимулювати підприємства ощадніше використовувати енергоресурси. Наразі цей механізм опрацьовують в уряді.

Бюджетом на 2020 рік передбачено 2 мільярди гривень на програми енергоефективності.

4 вересня в Україні запрацював Фонд енергоефективності.

Напередодні Фонд енергоефективності розпочав фінансувати перші 15 проектів з утеплення багатоквартирних будинків в Україні.