Вартість приватних будинків зросла на 3-5% у третьому кварталі - АФНУ

За прогнозами АСНУ, вартість приватних будинків є максимальною для наявного попиту

Приватні будинки у передмістях Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова з липня до вересня 2021 року подорожчали в середньому на 3-5%.

Про це повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта агентству "Інтерфакс -Україна".

"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їх вартості. Наразі попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", - повідомив Піта.

За його словами, активніше дорожчали будинки площею до 150 кв. м, розташовані в ближньому передмісті (до 20 км) міст-мільйонників. Вартість інших об'єктів у третьому кварталі зросла несуттєво, в межах 2,5-3%.

За даними АФНУ, з другої половини поточного року зафіксовано поступове зниження попиту: з липня до вересня кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

"Поступово пропозиція починає переважати над наявним попитом, це є вагомим фактором для ціноутворення в сегменті приватних будинків", - сказав фахівець.

За його словами, до кінця року цінова ситуація в сегменті приватних садиб залишиться стабільною з несуттєвими ціновими коливаннями в межах 1,5% на невеликі будинки.

"За прогнозами АСНУ, вартість приватних будинків є максимальною для наявного попиту. І подальше зростання цін не буде економічно обґрунтованим. Цінова стабільність може тривати до квітня 2022 року", - зазначив він.

За даними Піти, ціни на земельні ділянки під приватну забудову в третьому кварталі зросли в середньому на 5%. Водночас більше ніж 60% попиту сконцентровано на ділянках площею 8-15 соток із підведеними комунікаціями в мальовничих локаціях на відстані до 20 км від міської межі. Стабільним залишається попит на ділянки для будівництва котеджних містечок, однак тут вибір варіантів не дуже великий, зазначає експерт.

Він вважає, що цінова стабільність у сегменті земельних ділянок може протриматися щонайменше до квітня 2022, початку нового активного сезону.

Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України - провідна профільна громадська організація країни, що об'єднує представників із 25 регіонів країни в 32 містах. Створена в 1995 році. Її членами є понад 2 тис. професійних рієлторів. Відділення відкриті практично у всіх областях країни.

Нагадаємо, що попит на житлову нерухомість в Україні залишається стабільним. Згідно з онлайн-опитуванням управителів фондів фінансування будівництва (ФФБ), проведеним за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року, 61,5% респондентів повідомили, що попит на житло суттєво не змінився, 15,4% зазначили, що попит зменшився на 10-20%.