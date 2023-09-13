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ПОЛІТИКА

Вірменія ратифікує Римський статут створення Міжнародного кримінального суду. Цей суд видав ордер на арешт путіна

13 вересня 2023, 19:15
Вірменія ратифікує Римський статут створення Міжнародного кримінального суду. Цей суд видав ордер на арешт путіна
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
Уряд Вірменії направив Римський статут на ратифікацію до парламенту 1 вересня.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Римський статут Міжнародного карного суду буде ратифікований у повному обсязі.

Про це повідомляє Armenpress.

"Уряд направив Римський статут до парламенту, і, відповідно до моєї позиції та позиції нашої фракції, він буде повністю ратифікований. Це не має жодного стосунку до відносин Вірменії та Росії, це стосується питань нашої безпеки", - заявив Пашинян, виступаючи у парламенті.

Уряд Вірменії направив Римський статут на ратифікацію до парламенту 1 вересня. Незабаром речник парламенту Ален Симонян заявив, що договір, підписаний країною в 1998 році, буде ратифікований.

"Проти нашої країни чинилися та скоюються військові злочини. Нам це [ратифікація] потрібне, нашій країні це потрібно", —заявив Симонян.

Римський статут - це договір, який засновує Міжнародний кримінальний суд (МКС). Його підписали 137 країн, ратифікували – понад 120.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт президента росії путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до росії.          

8 вересня в російське МЗС було викликано посла Вірменії в москві Вагаршака Арутюняна. Йому було "зроблено жорстку виставу" у зв'язку із "серією недружніх кроків"Вірменії, а саме: запуском процесу ратифікації Римського статуту, поїздки до Києва дружини прем'єр-міністра Вірменії Ганни Акопян із передачею гуманітарної допомоги "київському нацистському режиму", а також проведенням на території Вірменії військових навчань із США.

ВірменіяПутінМіжнародний суд

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