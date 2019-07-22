Виборча кампанія 2019 побила 25-річний рекорд за кількістю фактів незаконної агітації, - КВУ
"Ця кампанія є рекордною за історію спостереження нашою організацією, тобто рекордною за останні 25 з половиною років щодо фактів незаконної агітації", — повідомив голова "Комітету виборців України" Олексій Кошіль, йдеться в "Громадське".
За його словами, спостерігачі "КВУ" зафіксували найбільше фактів незаконної агітації на користь політичних партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя" та "Опозиційний блок". Окрім цього, наявні незаконні агітаційні матеріали від політичних партій "Аграрна партія України", "Свобода", "Голос", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".
Так, за даними "КВУ", 20-21 липня в Україні розмістили велику кількість агітаційних матеріалів, які мали ознаки прихованої та прямої агітації на користь деяких політичних партій та кандидатів, попри те, що агітація у цей період заборонена законом.
Нагадаємо, нацрада з питань телебачення має застосовувати санкції проти телерадіомовників через порушення закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в частині оприлюднення матеріалів передвиборної агітації і політреклами українською мовою.
Читайте також: "Слуга народу" може отримати близько 255 місць у Верховній Раді
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн