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Виборча кампанія 2019 побила 25-річний рекорд за кількістю фактів незаконної агітації, - КВУ

Виборча кампанія, яка передувала достроковим виборам до парламенту, побила рекорд останніх 25,5 років за кількістю фактів незаконної агітації
Також представники "КВУ" виявили факти незаконного поширення реклами в інтернеті та масові СМС-розсилки із закликом голосувати за конкретних кандидатів та конкретні партії.
Виборча кампанія 2019 побила 25-річний рекорд за кількістю фактів незаконної агітації, - КВУ Фото: ngp-ua.info

"Ця кампанія є рекордною за історію спостереження нашою організацією, тобто рекордною за останні 25 з половиною років щодо фактів незаконної агітації", — повідомив голова "Комітету виборців України" Олексій Кошіль, йдеться в "Громадське".

За його словами, спостерігачі "КВУ" зафіксували найбільше фактів незаконної агітації на користь політичних партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя" та "Опозиційний блок". Окрім цього, наявні незаконні агітаційні матеріали від політичних партій "Аграрна партія України", "Свобода", "Голос", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Так, за даними "КВУ", 20-21 липня в Україні розмістили велику кількість агітаційних матеріалів, які мали ознаки прихованої та прямої агітації на користь деяких політичних партій та кандидатів, попри те, що агітація у цей період заборонена законом.

Нагадаємо, нацрада з питань телебачення має застосовувати санкції проти телерадіомовників через порушення закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в частині оприлюднення матеріалів передвиборної агітації і політреклами українською мовою.

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