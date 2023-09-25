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ПОЛІТИКА

ЄС пригрозив технологічним гігантам штрафами за проросійську пропаганду перед виборами в Словаччині

25 вересня 2023, 13:51
ЄС пригрозив технологічним гігантам штрафами за проросійську пропаганду перед виборами в Словаччині
Фото: dt.ua
Майбутні вибори в Словаччині 30 вересня знаменують собою тест-драйв для нових цифрових правил ЄС.

Чиновники ЄС в приватному порядку порадили технологічним гігантам Alphabet, TikTok і Meta активізувати зусилля по боротьбі з проросійською пропагандою в рамках виборчої кампанії в Словаччині.

Про це повідомляє Politico.

Майбутні вибори в Словаччині 30 вересня знаменують собою тест-драйв для нових цифрових правил ЄС. Відповідно до Закону блоку про цифрові послуги, платформи соціальних мереж повинні активно видаляти незаконний контент і придушувати іноземну пропаганду. Якщо вони цього не роблять, їм загрожує штраф у розмірі до 6 відсотків річного світового доходу.

"Серед європейських і словацьких регуляторів зростає стурбованість тим, що дезінформація і прокремлівська ідеологія поширюються серед місцевих користувачів соціальних мереж, включаючи прихильників Роберта Фіцо, скандального колишнього прем'єр-міністра країни. Фіцо закликав припинити військову підтримку України, і його партія в даний час лідирує за опитуваннями", - пише видання.

На майбутніх виборах у Словаччині, за даними POLITICO, в опитуваннях лідирує популістська партія країни Smer. Якщо їй вдасться отримати більшість місць у парламенті, Словаччина може скоротити свою підтримку України.

Згідно з недавнім звітом Центрально-Європейської обсерваторії цифрових медіа, в словацьких соцмережах регулярно з'являються прокремлівські тези.

Нагадаємо, у Словаччині 30 вересня повинні відбутися дострокові парламентські вибори. Перемогу в них прогнозують партії Smer, лідером якої є колишній очільник уряду країни, політик-популіст Роберт Фіцо. Він, в свою чергу, погрожує Україні скасуванням військової та політичної підтримки.

ЄСвибориСловаччинапропаганда рф

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