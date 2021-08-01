Зеленський: Іран визнав свою провину у збитті літака "МАУ", і ми йдемо до покарання винних

У п'ятницю в роковини катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752, збитого іранськими силами ППО неподалік Тегерана, президент України Володимир Зеленський заявив, що пасажирський літак був збитий умисно, всі винні в злочині будуть притягнуті до відповідальності, а родичі загиблих отримають компенсації.

"Уже ні в кого немає сумнівів у тому, що двома ракетами були злочинно забрані життя 176 мирних людей на борту мирного літака. Не знати тоді, що в повітрі саме пасажирський літак, було неможливо. Не зрозуміти, що перша ракета вразила зовсім не військову ціль, також було неможливо. Це вже аксіоматичні дані. Це те, що вдалося дуже швидко встановити завдяки професійній роботі наших спеціалістів з безпеки, експертів і дипломатів. Це те, з чим абсолютно погоджується світова спільнота", - написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Він наголосив, що всі винні в цій катастрофі обов'язково будуть притягнуті до відповідальності: "У сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Строку давності у таких злочинів теж немає".

"Тим більше що Іран уже визнав свою провину. І ми, очевидно, також ідемо до дієвого покарання винних та отримання належних компенсацій для сімей загиблих. Все це обов’язково буде зроблено. Бо тільки так справедливо. Хоча все це, на превеликий жаль, уже ніколи не компенсує людських втрат", - написав Зеленський.

За його словами, екіпаж літака діяв абсолютно чітко й за правилами, все робив професійно, до останнього відповідаючи за життя пасажирів. Це також усі визнали. "Найменше, що могла зробити держава для вшанування пам'яті наших людей, це відзначити їх званнями Героїв України. Назавжди закарбувати прізвища героїв у нашій історії", - написав президент.

За його словами, "зовсім скоро" буде пам'ятне місце, куди могли би прийти родичі, близькі загиблих, просто громадяни, щоб згадати, подумати, посидіти поруч.

"Хоч би скільки часу та зусиль потребував процес переговорів і вся необхідна міжнародна робота, ми отримаємо всі відповіді та обов’язково одержимо всі необхідні компенсації. Сьогодні ж маємо щиро вшанувати пам’ять 11 наших громадян, чиї життя були забрані в той трагічний день. І маємо щиро підтримати сім’ї, які втратили того дня своїх рідних", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано-вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing.

Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня 2020 року в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак "МАУ". 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів щодо збитого літака "МАУ" поблизу Тегерана.

5 січня Україна 2021 року отримала від Ірану проект технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737-800.

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