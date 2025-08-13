Так український глава прокоментував результати онлайн-зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати онлайн-зустрічі європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Трамп підтримує ідею надання Україні гарантій безпеки.

Про це Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявили під час конфренції.

"На зустрічі обговорювали гарантії безпеки для України. Трамп підтримав цю необхідність", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що переговори не можуть проходити без участі України, а Київ наполягає на припиненні вогню та наданні надійних гарантій безпеки.

Президент США також заявив, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантуванні безпеки України.

Також під час сьогоднішньої відео конференції Трамп заявив, що будь-які територіальні питання будуть обговорюватися лише з Україною.