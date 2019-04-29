ЗМІ: Зеленський в Туреччині відмовився розмовляти з російськими "журналістами"

Переможець другого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський в Туреччині, нібито, відмовився відповідати на питання російських "журналістів" із програми "60 хвилин", яка виходить на державному телеканалі "Россия".

"Я не починаю з брехні", - сказав Зеленський у відеоанонсі випуску програми, який опублікувала російська ведуча "60 хвилин" Ольга Скабєєва, інформує "Дзеркало тижня", а також низка російських ЗМІ.

Зеленський також відмовився відповідати на питання про Мінські угоди, сказавши, що "це питання нашої країни".

Прес-служба Зеленського повідомила, що під час його відпочинку в Туреччині на закриту територію готелю пробралися "журналісти" телеканалу "Росія", які збрехавши представилися гостями готелю і сфотографувалися з обраним президентом України.

"Потім намагалися організувати провокацію", - йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського у Telegram.

Нагадаємо, що 25 квітня переможець президентських виборів Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяв повернутися через два дні.

Сьогодні Зеленський повідомив, що повертається в Україну після триденного відпочинку в турецькому Бодрумі.