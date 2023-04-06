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ПОЛІТИКА

Зосередьтеся на війні зараз, заявка України на вступ до НАТО пізніше – МЗС Британії

06 квітня 2023, 09:43
Зосередьтеся на війні зараз, заявка України на вступ до НАТО пізніше – МЗС Британії
Джеймс Клеверлі
Джеймс Клеверлі визнав обіцянку НАТО прийняти Україну, але сказав, що наразі пріоритетом має бути війна.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попередив, що зараз не час для конкретних розмов щодо заявки України на вступ до НАТО, оскільки союзники обговорюють, як відповісти на прагнення Києва приєднатися до військового альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляє Politico.

"Велика Британія хоче підтримати Україну в кінцевому підсумку на шляху до членства в НАТО, але я думаю, що послідовність дій дуже важлива - і сьогоднішня робота полягає в тому, щоб допомогти їм захистити себе", - заявив він.

Клеверлі визнав зобов'язання НАТО, взяте на саміті в Бухаресті 2008 року, що Україна зрештою вступить до альянсу. Але він стверджує, що це дискусія для пізнішого етапу.

"Очевидно, що існують давні зобов'язання щодо надання Україні шляху до членства в НАТО. Пріоритетом, звичайно, наразі є їхня самооборона тут і зараз", - наголосив міністр.

На його думку, місце України в європейській архітектурі безпеки має вирішуватися вже під час її післявоєнної відбудови.

"Як частину цієї відбудови українці і, звісно, всі інші хочуть бачити надійний спосіб гарантувати, що жорстокість, якої вони зазнають, не повториться в майбутньому. Як саме це станеться - це розмова, яку ще належить провести", - додав він.

Нагадаємо, WSJ повідомляло, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного.

БританіяНАТОвійна

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