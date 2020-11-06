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100 днів уряду: Шмигаль дає пресконференцію

4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проводить пресконференцію до 100 днів уряду.
100 днів уряду: Шмигаль дає пресконференцію ukrinform.ua/

Захід транслює Кабмін на своєму каналі у Youtube, передає Укрінформ.

Початок пресконференції запланований на 14.00.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про результативність антикризових заходів уряду в економіці.

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11 06 2020 14:00
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