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МОЗ запустило соціальну кампанію підтримки лікарів

Залишайтеся вдома! Це головне, чим ви можете допомогти лікарям у боротьбі з пандемією
Міністерство охорони здоров’я України запустило інформаційну кампанію #ПідтримуюЛікарів та закликає кожного із вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.
МОЗ запустило соціальну кампанію підтримки лікарів МОЗ

enlightened МОЗ закликає кожного з вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.

Героями відео стали звичайні лікарі, фельдшери, медсестри. Саме вони щодня ходять на роботу, ризикуючи власним життям та здоров’ям, але розуміючи, що від них залежить.

❗️МОЗ переконане: держава має захистити передусім лікарів, щоб урятувати всю країну. Саме тому одним з пріоритетів відомства є затвердження надбавок медпрацівникам, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, співпраця з українським бізнесом, який допомагає під час карантинних обмежень довозити медиків до робочих місць.

Джерело : офіційна спільнота МОЗ у соціальний мережі Facebook facebook.com/moz.ukr/

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.

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06 04 2020 13:00
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