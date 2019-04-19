ПОЛІТИКА ВІДЕОПрезидент Петро Порошенко прийшов на Майдан Незалежності, де проходить акція "Захисти Україну".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
У центрі Києва проходить акція "Захисти Україну"
Перед учасниками акції виступили артисти, а потім політики - зокрема спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
Нагадаємо, що Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко записав нове відеозвернення до виборців напередодні другого туру голосування. У ньому він нагадав про успіхи України за п'ять років його президентства та зазначив, що робив помилки.
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19 04 2019 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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