Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО

Президент Петро Порошенко прийшов на Майдан Незалежності, де проходить акція "Захисти Україну".

Перед учасниками акції виступили артисти, а потім політики - зокрема спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Нагадаємо, що Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко записав нове відеозвернення до виборців напередодні другого туру голосування. У ньому він нагадав про успіхи України за п'ять років його президентства та зазначив, що робив помилки.