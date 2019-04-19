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Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО

У центрі Києва проходить акція "Захисти Україну"
Президент Петро Порошенко прийшов на Майдан Незалежності, де проходить акція "Захисти Україну".
Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО

Перед учасниками акції виступили артисти, а потім політики - зокрема спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Нагадаємо, що Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко записав нове відеозвернення до виборців напередодні другого туру голосування. У ньому він нагадав про успіхи України за п'ять років його президентства та зазначив, що робив помилки.

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19 04 2019 15:16
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