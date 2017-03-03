Адвокати повідомили, що Насірову роблять операцію

Під палатою Насірова, а також під самою будівлею лікарні "Феофанія", чергують детективи НАБУ, аби глава ДФС не зміг втекти

Стан голови Державної фіскальної служби Романа Насірова погіршився, йому роблять операцію.

"Тільки що нам телефонував адвокат Насірова і повідомив, що його стан погіршився і він зараз знаходиться в операційній, йому роблять операцію", – повідомив кореспондент телеканалу "112 Україна" із посиланням на адвоката.

Вона зазначила, що ця інформація не підтверджена.

У Facebook BIHUS.info повідомляється, що Насірова у п’ятницю зранку повезли на процедури у супроводі детективів Національного антикорупційного бюро та адвокатів.

Зазначимо, під палатою Романа Насірова, а також під самою будівлею лікарні "Феофанія", чергують детективи НАБУ, аби глава ДФС не зміг втекти.