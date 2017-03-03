Адвокати повідомили, що Насірову роблять операцію
"Тільки що нам телефонував адвокат Насірова і повідомив, що його стан погіршився і він зараз знаходиться в операційній, йому роблять операцію", – повідомив кореспондент телеканалу "112 Україна" із посиланням на адвоката.
Вона зазначила, що ця інформація не підтверджена.
У Facebook BIHUS.info повідомляється, що Насірова у п’ятницю зранку повезли на процедури у супроводі детективів Національного антикорупційного бюро та адвокатів.
Зазначимо, під палатою Романа Насірова, а також під самою будівлею лікарні "Феофанія", чергують детективи НАБУ, аби глава ДФС не зміг втекти.
Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".
Адвокати Насірова стверджують, що він був без свідомості під час пред'явлення підозри, тому воно є недійсним.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало запит від міністра Фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.
Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
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