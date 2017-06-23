Арабські країни вручили Катару список вимог для відновлення відносин

Виплата компенсацій і закриття Al Jazeera: арабські країни вручили Катару список вимог для скасування санкцій

Саудівська Аравія і ряд інших арабських країн, які розірвали дипломатичні відносини з Катаром, передали емірату ряд вимог для нормалізації відносин.

Серед вимог зокрема, припинення зв'язків з Братами мусульманами, Аль-Каїдою, Ісламською державою, Хезболлою та іншими радикальними групами і припинення фінансування терористичних організацій, - повідомляє агентство Associated Press.

Крім того, Катар має відмовитися від надання громадянства жителям Саудівської Аравії, Бахрейну, ОАЕ і Єгипту, а також видати громадян цих чотирьох країн, які розшукуються за тероризм.

У документі також йдеться, що Катар повинен розірвати дипломатичні відносини з Іраном і видворити з країни всіх представників Корпусу вартових ісламської революції. Дозволяється тільки зберегти торгові відносини з Іраном, які не суперечать американським санкціям.

Крім того, від Катару вимагають закрити англомовну версію телеканалу Al Jazeera, а також припинити фінансування низки інших видань.

Ще від Катару вимагають виплатити невизначену суму компенсації.

Для виконання всіх вимог Катару дається 10 днів.

Зазначимо, влада Катару не має наміру здавати свої позиції в дипломатичному конфлікті з сусідніми арабськими державами після оголошеного бойкоту.