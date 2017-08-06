Влада Катару обіцяє не здаватися в умовах бойкоту

Іран запропонував Катару використовувати три свої порти для доставки води і продовольства в країну

Влада Катару не має наміру здавати свої позиції в дипломатичному конфлікті з сусідніми арабськими державами після оголошеного бойкоту.

"Ми не готові здаватися і ми ніколи не будемо готові відмовитися від незалежності нашої зовнішньої політики", - заявив міністр МЗС країни Мохаммед Абдель Рахман аль-Тані, повідомляє ВВС.

За його словами, необхідно шукати дипломатичне вирішення кризи, і військове вирішення неприйнятне.

Аль-Тані також повідомив, що Іран запропонував Катару використовувати три свої порти для доставки води і продовольства в країну, однак наразі катарська влада не прийняла цю пропозицію.

Міністр підкреслив, що Катар раніше ніколи не стикався з такою ворожістю з боку інших країн.

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.