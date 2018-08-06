Аваков назвав Мураєва покидьком за слова про Сенцова
Про це він написав у своєму Twitter.
"Мураєв - покидьок. Тут нема чого обговорювати", - додав міністр.
Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 8 червня 2018 р.
Як відомо, народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що український політв'язень Олег Сенцов "готував підпали та вибухи" і "для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм".
Сьогодні, у сесійній залі Верховної Ради відбулася сутичка між Березою і Долженковим. Інцидент стався, коли перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко висловила свою позицію щодо заяви народного депутата Євгена Мураєва, який назвав політв'язня Кремля Олега Сенцова терористом. Перший віце-спікер також зажадала від Мураєва вибачитися перед Сенцовим і його родиною.
Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.
28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.
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