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Аваков назвав Мураєва покидьком за слова про Сенцова

Аваков різко прокоментував висловлювання Мураєва
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав позафракційного нардепа Євгена Мураєва покидьком за його висловлювання про українського політв'язня Олега Сенцова.
Аваков назвав Мураєва покидьком за слова про Сенцова Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Про це він написав у своєму Twitter.

"Мураєв - покидьок. Тут нема чого обговорювати", - додав міністр.

Як відомо, народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що український політв'язень Олег Сенцов "готував підпали та вибухи" і "для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм".

Сьогодні, у сесійній залі Верховної Ради відбулася сутичка між Березою і Долженковим. Інцидент стався, коли перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко висловила свою позицію щодо заяви народного депутата Євгена Мураєва, який назвав політв'язня Кремля Олега Сенцова терористом. Перший віце-спікер також зажадала від Мураєва вибачитися перед Сенцовим і його родиною.

Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

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08 06 2018 14:22
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