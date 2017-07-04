Аваков назвав пожежу на арсеналі біля Балаклії терактом з боку Росії

Міністр внутрішніх з справ України Арсен Аваков назвав пожежу на військовому складі біля Балаклії Харківської області терористичною атакою з боку Росії.

"Виходячи з тих фактів, які нам відомі, ми вважаємо, що це була терористична атака з боку Росії", - заявив він під час брифінгу у Харкові, передає прес-служба МВС.

За словами глави МВС, до розслідування, яке проводить військова прокуратура, будуть залучені сили Національної поліції і Держслужби з надзвичайних ситуацій. Очікується, що висновки щодо причин пожежі бути зроблені вже наступного тижня.

Аваков також наголосив, що у результаті вибухів знищено практично все у районі надзвичайної ситуації, поля засіяні осколками й фрагментами снарядів. Він пообіцяв, що протягом 3-4 днів закінчать перевірку полів, щоб "там могли працювати люди, і не було ризику підриватися".

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.