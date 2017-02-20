Білорусь не визнає паспортів "Л/ДНР", - білоруські прикордонники

Визнання Росією документів жителів ОРДЛО не вносить жодних коректив у роботу білоруського прикордонного відомства, в'їхати до Білорусі за такими документами, як і раніше, неможливо.

"Це не вносить жодних коректив в роботу білоруської прикордонної служби. Якщо ми таку людину зустрінемо у себе на кордоні, дана людина через кордон пропущена не буде, якщо у нього будуть відсутні документи, що дають право перетинання держкордону республіки Білорусь. В'їхати зараз громадяни за цими документами (документами "ДНР/ЛНР" – ред.) в республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і в'їзд їх через російсько-білоруську ділянку кордону", - повідомив в понеділок офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський, передає "Інтерфакс-Захід".

Хоча останнє, за його словами, це більше компетенція міністерства внутрішніх справ.

"Це питання більше до міністерства внутрішніх справ, оскільки прикордонників у нас на російському напрямку немає. Порядок перебування та дотримання правил перебування іноземними громадянами на території Республіки Білорусь – виключно компетенція міністерства внутрішніх справ", - додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.