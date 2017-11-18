Білоруська влада підозрює українського журналіста у шпигунстві, – посол

Посол України в Білорусі Ігор Кизим у суботу, 18 листопада, підтвердив, що українського журналіста Павла Шаройка затримали в Мінську через підозру у шпигунстві.

Кизим додав, що Шаройко перебуває у слідчому ізоляторі білоруського КДБ. При цьому дипломат зазначив, що МЗС Білорусі все ще не виступило з офіційним коментарем за фактом затримання, пише DW.

За словами посла, українського консула пустили до затриманого після того як білоруській стороні було направлено відповідний запит. Після зустрічі із затриманим консул зустрівся з його дружиною та адвокаткою. Дружина Шаройка Олена повідомила "Українському радіо", що призначена Мінськом адвокатка "надала підписку про нерозголошення", тому дружині нічого не повідомляють.

Нагадаємо, в Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка.

Міністерство закордонних справ Білорусі у п'ятницю, 17 листопада, не прокоментувало інформацію про затримання у республіці кореспондента "UA: Українське радіо" Павла Шаройка.

Затриманого в Білорусі українського журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка відвідав український консул.