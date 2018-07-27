Інна Богословська заявила, що балотуватиметься на пост президента України
"Ці президентські вибори будуть історичними, бо Україна вже вичерпала минулий ресурс розвитку – і так, як сьогодні, жити не можна", – заявила вона у своєму першому зверненні з Facebook.
"Я твердо вирішила не тільки іти на ці вибори, а перемогти на цих виборах", – заявила Богословська"Я іду свідомо тільки на один термін. Ми маємо два завдання: навести лад у країні… і відкрити двері для тих молодих, які мають прийти у владу. Вони самі цього зробити не зможуть", – додала вона.
Нагадаємо, колишній віце-прем'єр-міністр України Роман Безсмертний заявив, що балотуватиметься на пост президента.
Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України 2019 року.
Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін, коли стартує виборчий цикл.
Також, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на виборах президента України у 2019 році.
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